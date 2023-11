In queste ultime ore, l’operatore virtuale di telefonia mobile PosteMobile, gestito da Postepay S.p.A. del Gruppo Poste Italiane sulla rete Vodafone, ha lanciato una nuova offerta promettente: Creami EXTRA WOW week 100. Questa offerta si distingue per la generosa dotazione di dati e i servizi inclusi, il tutto al vantaggioso prezzo di 8 euro al mese.

Il pacchetto offre agli utenti niente meno che 100 GB di dati ogni mese, consentendo una navigazione veloce su rete 4G+ Vodafone con una velocità massima di 300 Mbps. Ma le sorprese non finiscono qui: le chiamate e gli SMS sono illimitati, garantendo ai clienti la massima flessibilità nelle comunicazioni.

Tra i servizi aggiuntivi inclusi, spiccano funzionalità come “Ti cerco“, “Richiama ora“, avviso di chiamata, controllo del credito residuo al numero 401212 e navigazione hotspot.

Il tutto è proposto a un costo mensile di 8 euro, con l’unica spesa aggiuntiva di 20 euro per l’attivazione online o 10 euro per l’attivazione presso un ufficio postale, che vengono convertiti in credito sulla SIM (la quale, va sottolineato, è fornita gratuitamente).

È importante notare che PosteMobile Creami EXTRA WOW week 100 è disponibile per l’attivazione esclusivamente fino al 22 novembre 2023, salvo eventuali proroghe. Non perdere l’opportunità di accedere a questa offerta ricca di vantaggi a un prezzo così conveniente.

Per ulteriori dettagli sulla gamma PosteMobile Creami Extra Wow, sui servizi aggiuntivi e su altre tariffe disponibili, così come sulla formula di calcolo dei GB in UE al costo della tariffa nazionale, la copertura 4G+ e le condizioni di recesso, si consiglia di consultare il sito postemobile.it o di contattare il numero gratuito 160. Queste fonti ufficiali forniranno informazioni dettagliate e aggiornate per garantire una comprensione completa delle opzioni e delle condizioni legate alle offerte PosteMobile.