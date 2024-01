Il gigante mondiale nell’ambito del commercio elettronico e dell’intrattenimento sta per affrontare una significativa ondata di licenziamenti che coinvolgerà diverse centinaia di dipendenti. La notizia è stata inizialmente riportata dai media e successivamente confermata dalla stessa società americana.

La comunicazione ufficiale è stata resa pubblica in una lunga mail inviata da Mike Hopkins, Senior Vice President di Prime Video ed Amazon MGM Studios, ai dipendenti coinvolti. Amazon, per non abbandonare completamente i propri dipendenti, si è impegnata a rendere il processo di transizione il più agevole possibile. Infatti, per i dipendenti coinvolti sono state predisposti indennità di separazione e supporto nella ricerca di nuove opportunità lavorative.

Licenziati centinaia di lavoratori Amazon

Questi licenziamenti si aggiungono a quelli avvenuti nell’anno precedente, che hanno interessato circa 27.000 dipendenti. Mike Hopkins ha giustificato la decisione sottolineando che il settore in cui opera l’azienda sta evolvendosi rapidamente. In questo momento, secondo quanto dichiarato, per l’Azienda è cruciale concentrarsi sugli investimenti che garantiscano il successo a lungo termine. Questa strategia riflette la volontà di Amazon di mantenere la sua posizione di leader nell’offerta di contenuti innovativi e intrattenimento personalizzato ai clienti globali.

Nel corso dell’ultimo anno, Amazon ha esaminato attentamente tutti gli aspetti della propria attività. Nello specifico, l’obiettivo principale è quello di migliorare la capacità di offrire film, programmi TV e sport dal vivo in un’esperienza di intrattenimento innovativa e facile da usare. Il processo di revisione ha portato all’identificazione di opportunità per ridurre o interrompere gli investimenti in determinate aree. Lo scopo è quello di concentrarsi su iniziative di contenuti e prodotti che generano il massimo impatto.

Di conseguenza, Amazon procederà all’eliminazione di diverse centinaia di ruoli nell’organizzazione di Prime Video e Amazon MGM Studios. I primi licenziamenti sono già stati notificati negli Stati Uniti, mentre i dipendenti in altri Paesi saranno contattati entro la fine della settimana.

Questa decisione riflette la natura dinamica e competitiva del settore dell’intrattenimento e la necessità per le aziende di adattarsi rapidamente per rimanere rilevanti e sostenibili nel lungo periodo. Mentre Amazon cerca di ottimizzare la sua struttura organizzativa, resta da vedere come queste decisioni influenzeranno il futuro della società e il benessere dei suoi dipendenti.