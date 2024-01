La saga di Star Wars sembra pronta a tornare sul grande schermo con un film evento. Lucasfilm ha annunciato l’avvio della produzione di una nuova pellicola intitolata The Mandalorian & Grogu.

Il film sarà diretto da Jon Favreau, creatore insieme a Dave Filoni della serie Disney+ dedicata ad entrambi i personaggi. Al momento le informazioni disponibili sono molto limitate e Lucasfilm ha condiviso esclusivamente che i lavori inizieranno quest’anno.

Tuttavia, stanno iniziando a trapelare alcune indiscrezioni non confermate che lasciano ben sperare gli appassionati. Stando a quanto condiviso da MakingStarWars su X (ex Twitter) e poi ripreso da altri account, il film The Mandalorian & Grogu non sarà l’unica novità in arrivo.

The Mandalorian & Grogu sarà un film evento che chiuderà la storia del Mandaloriano dopo un’ultima stagione su Disney+

The Mandalorian S4 will be 6 episodes long and the finale will be the movie 'The Mandalorian & Grogu' Rumour Via (@MakingStarWars) pic.twitter.com/y6Jhceed7q — Star Wars Only (@StarWars0nly) January 11, 2024

Le informazioni raccolte dai leaker indicano che la pellicola che verrà rilasciata al cinema sarà l’atto finale della storia di The Mandalorian. Tuttavia, prima di poter guardare il film, bisognerà concludere la visione di tutte le stagioni della serie TV.

Attualmente la serie si è fermata alla terza stagione ma, segretamente, Disney+ e Lucasfilm starebbero lavorando alla quarta. Questa nuova stagione sarà composta da sei episodi gli avvenimenti saranno collegati direttamente a quanto si vedrà nel film.

Purtroppo, non sono state rilasciate informazioni di nessun tipo sulla serie. Disney e Lucasfilm hanno annunciato ufficialmente esclusivamente l’avvio dei lavori per la seconda stagione di Ahsoka. Siamo certi che maggiori dettagli sui progetti dedicati alla Galassia lontana lontana verranno annunciati nel corso delle prossime settimane.