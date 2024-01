Instagram è attualmente il social network più utilizzato letteralmente in tutto il mondo, la nota piattaforma infatti vanta un bacino di utenti a dir poco inarrivabile che al momento nessuno è in gradi di uguagliare, merito ovviamente della sua struttura da sempre molto gradita agli utenti e delle sue funzionalità che la rendono sempre all’ultimo grido.

Ovviamente l’occhio alla privacy di Meta è attentissimo e infatti sono presenti tantissime funzionalità per la sua tutela anche nel caso si tratti di minori onde evitare situazioni problematiche, infatti sono state introdotte misure di sicurezza basilari e avanzate per come l’invito ai messaggi in caso di follow non ricambiato o banalmente il conosciuto profilo privato, misure pensate per tutelarla il più possibile.

Stato di attività

Se però non siete soddisfatti e volete che solo voi siate gli unici a vedere se state confabulando qualcosa su Instagram un modo per farlo c’è, i passi da seguire sono davvero molto semplici, eccoli qui:

Aprire l’applicazione di Instagram e recarsi sul proprio profilo.

Fare tap sul menù con le tre linee nell’angolo in alto a destra pero poi selezionare “Impostazioni”.

Scorrere fino alla voce “ Messaggi e risposte alle storie “.

“. Qui, troverete l’opzione “Mostra lo stato di attività“. Basterà tapparci sopra e disattivare l’opzione con il pulsante apposito.

In tal modo nessun potrà vedere più se siete online, ricordate però che nemmeno voi potrete farlo a vostra volta, così facendo sarete lontani da occhi indiscreti, anzi dagli occhi di tutti a dirla tutta, la guida è davvero molto semplice.