È con grande eccitazione che il mondo si prepara a assistere al debutto pubblico dell’X-59, un jet supersonico rivoluzionario frutto della collaborazione tra la NASA e Lockheed Martin. L’evento, fissato per le 16:00 EST di venerdì 12 gennaio, sarà trasmesso in diretta su diverse piattaforme online, inclusi NASA+, NASA Television e YouTube . Questo momento epocale avverrà presso gli Skunk Works di Lockheed Martin a Palmdale, California e offrirà al pubblico la prima visione a colori del volo dell’aereo, dipinto con i vivaci toni di bianco, rosso e blu.

L’X-59, parte integrante della missione QueSST della NASA, è un velivolo sperimentale progettato per dimostrare la possibilità di volare supersonico generando un “colpo sonico” significativamente meno disturbante rispetto ai classici booms sonici. La sua presentazione pubblica segna un passo avanti nella ricerca volta a rendere possibile il volo supersonico commerciale sulla terra, superando le attuali restrizioni che ne consentono la pratica solo sull’oceano.

Massima copertura NASA per il volo verso il futuro

La NASA garantirà una copertura live di questo spettacolare evento attraverso le differenti piattaforme prima elencate e il sito web ufficiale dell’agenzia, compresi i suoi canali di social media. Questa iniziativa offre al pubblico la straordinaria opportunità di essere testimone del risultato di anni di ricerca e sviluppo nell’aviazione, aprendo uno squarcio sul futuro del volo.

Oltre al suo design unico, l’X-59 si distingue per il rivoluzionario sistema di visione e pilotaggio. Il pilota, attraverso un monitor ad alta risoluzione, avrà una visione del cielo generata da immagini complesse elaborate al computer provenienti da due telecamere posizionate sopra e sotto il muso dell’aereo. Questo avanzato sistema, noto come XVS (eXternal Vision System), rappresenta un significativo passo avanti in termini di sicurezza ed efficienza di volo. Dopo il debutto, l’X-59 affronterà una serie di test, coinvolgendo diverse comunità statunitensi per raccogliere dati sulla percezione del suono generato durante il volo. Questi dati saranno fondamentali per fornire alle autorità di regolamentazione informazioni chiave, potenzialmente aprendo la strada a modifiche nelle attuali norme sul volo supersonico commerciale sulla terra.

L’X-59 della NASA e Lockheed Martin si presenta come un capitolo emozionante nell’evoluzione del volo supersonico, offrendo il potenziale di trasformare il modo in cui concepiamo e sperimentiamo i viaggi aerei nel futuro. Un passo audace verso orizzonti nuovi e emozionanti nel regno dell’aviazione.