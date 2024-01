La telecamera WiFi da esterno è divenuta con il tempo praticamente essenziale per la maggior parte delle famiglie italiane, per il semplice fatto che al giorno d’oggi molti di noi non si sentono più sicuri o tranquilli nemmeno all’interno della propria abitazione. Fortunatamente su Amazon esistono svariate occasioni che garantiscono ugualmente un risparmio elevato, come quella legata al prodotto oggetto del nostro articolo.

Stiamo parlando di una telecamera WiFi da esterno (ma nessuno vi vieta di utilizzarla anche all’interno), prodotta da ieGeek, e dotata di alcune specifiche tecniche di ottimo livello. Il sensore, posto nella parte anteriore del prodotto, prevede una risoluzione che può raggiungere anche il 2K, con LED bianco ad illuminare la scena, così da garantire una ripresa a colori anche durante le ore notturne.

Telecamera WiFi da esterno/interno, ecco quanto costa su Amazon

Se siete interessati ad un prodotto di questo tipo, ma non avete troppo denaro da investire, sappiate che siete nel posto giusto. Il modello indicato nell’articolo può essere acquistato oggi a soli 48,19 euro: si parte da un listino di 89 euro, scontato a 53,19 euro da parte di Amazon, per poi andare ad applicare un coupon in pagina del valore di 5 euro.

Le altre specifiche tecniche di rilievo, che possono spingere il consumatore all’acquisto, spaziano dall’audio a 2 vie, passando per la rilevazione PIR, la sirena integrata, una piena compatibilità con qualsiasi smartphone in commercio, sino ad arrivare alla possibilità di integrare una SD per la memorizzazione dei filmati.