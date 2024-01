Elon Musk e le droghe: i dirigenti di Tesla e Space X molto preoccupati

Elon Musk al centro della polemica per un caso di droga che sembra preoccupare tutti i dirigenti delle aziende gestite dall'eccentrico miliardario

Noi tutti abbiamo sentito parlare di Elon Musk, il patron di Tesla si è da sempre contraddistinto sia per la sua voglia di innovazione sia per il suo modo di essere decisamente molto personale sia per il suo saper essere sopra le righe con la sua personalità decisamente eccentrica.

Ebbene questo suo modo di essere sta preoccupando molto gli azionisti e i dirigenti di Tesla e X che sembrano preoccupati soprattutto della questione droghe come LSD, cocaina, ecstasy, funghi magici e ketamina.

I piani alti temono che le cattive abitudini del miliardario possano influenzare negativamente le aziende da lui gestite e il tutto è stato riportato dal Wall Street Journal in un approfondito articolo sulle abitudini del miliardario.

Abitudini sotto osservazione

Musk è un noto e assiduo partecipante del Burning Man, il festival artistico e musicale del Nevada, all’interno del quale si fa largo uso di droghe in un contesto che si definisce liberatorio, festival che ha visto negli anni la partecipazione di elementi di rilievo come: Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin e Mark Zuckerberg.

Sostanzialmente l’assunzione di droghe viola le direttive aziendali nonché anche i contratti federali, molti dirigenti sono preoccupati di ciò ma non se ne è mai discusso ufficialmente nelle riunioni per evitare che ciò venisse messo a verbale diventando di fatto una prova.

Tale atteggiamento metterebbe a rischio tutti i contratti federali di SpaceX con Stati Uniti e NASA per un valore di 14 miliardi di dollari dal momento che violerebbero il Drug-Free Workplace Act, che richiede ambienti di lavoro privi di droghe.