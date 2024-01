Poco X6 e M6 Series ufficiali: specifiche e prezzi

Poco lancia i primi smartphone del 2024, stiamo parlando di Poco X6 e Poco M6 Series, per un totale di tre dispositivi, atti a permettere agli utenti di raggiungere il massimo delle prestazioni, a prezzi decisamente ridotti, ma vediamoli rapidamente nel dettaglio.

Poco X6 Pro: prestazioni senza compromessi

Prestazioni al top con la punta di diamante della nuova serie, sotto il cofano si trova il chipset MediaTek Dimensity 8300-Ultra, con benchmark AnTuTu di 1’464’228, affiancato da 12GB di memoria RAM e 512GB di memoria interna, tutto per garantire una esperienza fluida ed un multitasking di alto livello. Non manca l’ottimizzazione WildBoost 2.0, per un gaming senza intoppi.

Sia X6 che X6 Pro, integrano un display AMOLED CrystalRes Flow da ben 6,67 pollici di diagonale, alta qualità nei colori, nella fluidità e nell’immersione offerta al consumatore, dato il rapporto schermo/corpo del 94%. In ultimo, il comparto fotografico è rappresentato da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel, uno stabilizzatore ottico integrato, ed una serie di funzionalità aggiuntive: Motion Capture, Motion Tracking e altro ancora.

Poco X6 Pro lo potete acquistare da oggi, 11 gennaio, al prezzo di partenza di 349 euro. Fino al 17 gennaio è prevista l’offerta early bird, con lo sconto applicato sulla variante 12/512GB, che sarà acquistabile a 379 euro.

POCO X6: di categoria mid-range

Di fascia media, il nuovo Poco X6 è uno smartphone che integra processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Mobile Platform, con una configurazione di base che permette di raggiungere fino a 12GB di RAM e 512GB di memoria interna.

Il display è esattamente il suddetto, quindi da 6,67 pollici di diagonale CrystalRes a 1,5K, AMOLED con refresh rate a 120Hz, mantenendo comunque dimensioni contenute: 161,15 x 74,24 x 7,98 millimetri, ed un peso di soli 181 grammi.

Il comparto fotografico è composto da 3 sensori, con il principale da 64 megapixel, seguito a ruota da grandangolare da 8 megapixel e macro da 2 megapixel, per completarsi con una batteria da 5100mAh, che offre comunque la ricarica rapida a 67W.

Poco X6 è in vendita da oggi ad un prezzo di partenza di soli 299 euro, gli utenti che lo acquisteranno entro il 17 Gennaio, potranno godere dell’offerta early bird, con un prezzo di 289 euro per la variante 12/256GB o di 329 euro per la 12/512GB.

Poco M6 Pro: prezzo da urlo

Poco M6 Pro offre il massimo al prezzo più basso, il display Flow AMOLED con refresh rate a 120Hz è il primo della serie, integrando a sua volta cornici estremamente sottili, per una maggiore reattività anche del touchscreen, con super-risoluzione 16X (molto più preciso del normale).

Il comparto fotografico non cambia, con triplo sensore e principale da 64 megapixel, con stabilizzatore ottico OIS, combinato con EIS, e la possibilità di sfruttare lo zoom 2X integrato direttamente nel sensore. A muovere il tutto ci pensa il chipset MediaTek Helio G99-Ultra, uno dei più potenti per tale fascia di prezzo, e configurazione che arriva fino ad un massimo di 12GB di RAM e 512GB di memoria interna (da non trascurare la batteria con ricarica rapida a 67W).

Il prodotto può essere acquistato da oggi al prezzo di partenza di 229 euro, ma per l’occasione, fino al 17 gennaio è previsto un prezzo promozionale per la variante da 12/512GB, in vendita a soli 259 euro.