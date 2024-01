POCO annuncia la serie degli smartphone X6 con lancio globale

POCO, il sub-brand di Xiaomi, ha ufficialmente annunciato il lancio globale della sua X6 Series, composta dagli smartphone POCO X6 e POCO X6 Pro. La presentazione di questi dispositivi è programmata per l’11 gennaio, con uno slogan promozionale che suggerisce una particolare attenzione alla velocità.

Poco, precedentemente conosciuto come Poco by Xiaomi e Pocophone, è un’azienda cinese specializzata nella produzione di smartphone, a differenza del Brand principale che si occupa di più settori. Il marchio Poco è stato inizialmente annunciato nell’agosto 2018 come una linea di smartphone di fascia media sotto l’ala di Xiaomi.

Smartphone POCO: Rebrand dispositivi Redmi?

Entrambi i nuovi smartphone della gamma sembrano essere dei rebranding di dispositivi Redmi, nello specifico Redmi Note 13 Pro e Redmi K70E (quest’ultimo precedentemente disponibile solo sul mercato cinese). POCO X6 sarà alimentato da un processore Snapdragon 7 Gen2, offrendo opzioni di RAM da 8 GB, da 12 GB oppure da 16 GB e storage da 128 GB, da 256 GB o anche da 512 GB, espandibile tramite microSD. Il dispositivo presenterà una batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida a 67 W e supporterà la connettività 5G, Wi-Fi 7 ed il Bluetooth 5.3. Il comparto fotografico comprende una lente principale da 64 MP, un ultra-grandangolo da 8 MP, una lente macro da 2 MP e una selfie-camera da 16 MP.

POCO X6 Pro, d’altra parte, sarà alimentato da un MediaTek Dimensity 8300 Ultra e offrirà opzioni di RAM da 12 GB o 16 GB, insieme a uno storage fino a 1 TB (non espandibile tramite microSD). Il display OLED FHD+ da 6,67″ avrà un refresh rate fino a 120 Hz. La batteria sarà più potente, da 5.500 mAh, con ricarica rapida a 67 W. La fotocamera principale in tal caso avrà una potenza da 64 MP con OIS, affiancata poi da un ultra-grandangolo da 8 MP, da una terza lente macro da 2 MP ed infine da una selfie-camera da 16 MP. Lo smartphone POCO X6 Pro non supporterà il Wi-Fi 7, ma rimarrà con il Wi-Fi 6.

L’evento di lancio, in cui saranno presentati anche gli smartphone POCO M6 Pro e il nuovo sistema operativo HyperOS, sarà trasmesso in diretta su Mi.com e sui canali social di POCO. Tra pochi giorni gli smartphone POCO X6 e X6 Pro si uniranno al mercato globale, portando con sé una potente combinazione di prestazioni e funzionalità.