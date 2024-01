Fastweb Mobile, a Gennaio l'operatore arancione ti offre due mesi del servizio gratis

Fastweb Mobile, rinomato operatore nel mercato della telefonia mobile, si distingue per le sue offerte 5G convenienti e, all’inizio del 2024, lancia una nuova promozione che premia i nuovi clienti con due mesi di canone gratuiti. Questa iniziativa è valida sia per i clienti con portabilità del numero sia per i nuovi utenti, permettendo un risparmio fino a quasi 24 euro. La promozione include diverse opzioni tariffe.

Fastweb Mobile: le promozioni più convenienti

La nuova promozione di Fastweb Mobile, valida per gennaio 2024, offre due mesi di canone gratuito sulle offerte selezionate. L’unica spesa richiesta è un contributo di attivazione di 10 euro, pagabile una tantum al momento della sottoscrizione online. Questa opportunità è aperta a tutti, indipendentemente dalla portabilità del numero.

Fastweb propone diverse opzioni:

Fastweb Mobile Full: A 9,95 euro al mese, questa offerta include minuti illimitati, 100 SMS, e 200 GB di dati in 4G e 5G. Inclusi anche minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali e 11 GB di roaming in UE, Svizzera, Regno Unito e Ucraina. L’offerta prevede anche l’adesione al programma fedeltà FastwebUP Plus Mobile. Fastweb Mobile Maxi: A 11,95 euro al mese, questa tariffa riprende i benefici della versione Full ma aumenta la disponibilità di Giga a 300 GB. Include inoltre 13 GB di roaming e le stesse condizioni internazionali della Full. Anche per questa offerta, l’attivazione è di 10 euro una tantum. Altre Offerte Fastweb Mobile: Per chi desidera una soluzione base, Fastweb Mobile offre una tariffa a 7,95 euro al mese che include minuti illimitati, 100 SMS, e 150 GB in 4G e 5G, oltre a benefici internazionali e di roaming simili alle offerte superiori.

Tutte queste offerte sono attivabili via SPID, semplificando la procedura di sottoscrizione online. Fastweb offre inoltre la possibilità di scegliere tra una eSIM e una SIM Card tradizionale con spedizione gratuita.