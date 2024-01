Il settore informatico, al giorno d’oggi, pullula di vari sistemi operativi e ognuno di essi presenta le proprie particolarità rilevanti.

Anche se ne esistono tanti, tra i sistemi operativi più utilizzati e diffusi troviamo sicuramente Windows, Linux e macOS.

Questi specifici sistemi vengono preferiti e utilizzati differentemente dagli utenti in base alle proprie esigenze. In generale infatti Windows viene più utilizzato per i desktop, Linux per i server e i software e macOS viene principalmente utilizzato dai professionisti multimediali e i creativi.

Si tratta quindi di tre ottimi e validi sistemi operativi e la scelta che ricade sul singolo utente è dettata proprio dall’utilizzo che quest’ultimo fa dei dispositivi che li supportano.

Windows molto più affine a Linux rispetto a macOS

All fine del 2023, un insider di Microsoft, in particolare il CEO of Advertising & Web Services di Microsoft, Mikhail Parakhin, ha dichiarato su Twitter che Windows sarebbe molto più affine alla filosofia di Linux rispetto a quella di macOS.

Effettivamente, anche un non esperto del settore, è capace di notare alcune differenze sostanziali tra i tre. I sistemi Windows e Linux sono molto più aperti, personalizzabili e flessibili, tanto che sono compatibili con molti software mentre Apple predilige dei sistemi molto più chiusi per i suoi dispositivi, che quindi risentono molto della possibilità di personalizzazione mancante.

Nonostante molto affinità per quanto riguarda la filosofia e alcune impostazioni principali, Windows e Linux presentano anche alcune differenze e sono proprio queste a spingere ciascun utente a scegliere uno o l’altro per la navigazione.