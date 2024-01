WhatsApp, che novità in arrivo per l'INTERFACCIA: si tratta di colori

WhatsApp ha riportato svariati aggiornamenti nel 2023, rendendolo l’anno più prolifico in assoluto dal punto di vista del cambiamento.

Oggi però parliamo di quello che è previsto per i prossimi mesi, ovvero un aggiornamento che farà piacere a molti utenti. Qualcuno crede che in questo modo WhatsApp stia per snaturarsi ma l’obiettivo sembra chiaro. Il colosso della messaggistica vuole aumentare il suo grado di versatilità per mettere sempre più in difficoltà la concorrenza e per agevolare i suoi utenti.

WhatsApp: ecco cosa sta per cambiare dopo diversi anni nella piattaforma

Le segnalazioni da parte del web arrivano ormai ogni giorno, con gli utenti che sanno benissimo cosa arriverà prima ancora che l’aggiornamento sia effettivo. Ad anticipare il tutto questa volta ci pensa un sito molto vicino a WhatsApp, ovvero WABetaInfo.

Secondo quanto riportato, l’interfaccia ben presto beneficerà di un cambiamento epocale. Gli utenti infatti avranno la possibilità di cambiare il colore di loghi, badge e delle nuvolette che avvolgono le chat. Esatto, gli utenti non dovranno più attenersi solo ed esclusivamente ai soliti colori che hanno reso nota WhatsApp negli anni.

Dando un’occhiata sul web, è comparsa un’immagine che sembrerebbe preannunciare l’arrivo di 5 colorazioni diverse. In questo modo ci saranno dei vantaggi per coloro che magari provano difficoltà nello stare a contatto a lungo con la colorazione di base dell’app. Sarà quindi un grande vantaggio in termini di accessibilità ma soprattutto per coloro che hanno delle disabilità visive. Oltre a questo, è indubbio che in questo modo WhatsApp migliorerà di gran lunga il suo grado di personalizzazione.

Al momento sembra tutto abbastanza ignoto: non si sa quando questa nuova possibilità arriverà ufficialmente. Dovrebbero arrivare delle novità però già durante le prossime ore.