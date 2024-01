TIM ha le due POWER, con 6 EURO ci sono fino a 150 GB

Come tutti gli anni, anche questo 2024 sarà molto importante per TIM e per la sua leadership. Il famoso gestore che in Italia ha costruito un vero impero durante gli ultimi anni, torna in auge con due offerte già viste ma totalmente rivisitate. Le Power hanno tutto al loro interno e il loro nome è già una garanzia.

Basta avere a disposizione una di queste due per essere sicuri di avere il meglio. Le soluzioni sembrano essere molto simili tra loro, ma in realtà differiscono per la quantità dei contenuti in merito alla rete Internet e per il prezzo finale.

Più in particolare oggi parliamo della Power Iron e della Power Supreme Web Easy, soluzioni uniche nelle loro genere e caratteristiche di TIM.

TIM, le due nuove offerte hanno tutto: le Power sono ancora disponibili nel 2024

La prima è una grande novità, già molto apprezzata dagli utenti che l’hanno sottoscritta. La Iron riesce ad includere al suo interno infatti minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi numerazione con 100 giga disponibili in 4G. Il prezzo mensile è di 6,99 €.

La seconda offerta invece arriva a ben 150 giga in 4G per la navigazione web, sempre con minuti ed SMS senza limiti al seguito. Il prezzo in questo caso aumenta di poco, toccando i 7,99 € al mese.

Bisogna chiarire innanzitutto che queste due offerte possono essere sottoscritte solo ed esclusivamente da chi proviene da Iliad e dai gestori virtuali. Inoltre c’è un grande regalo a disposizione del pubblico, che consiste in un mese gratuito. Il primo pagamento scatterà dunque dal secondo mese in poi.