I nostri smartphone oltre che essere i nostri fidi compagni di viaggio in ogni occasione sono senza alcun dubbio un agglomerato incredibile di applicazioni di ogni tipo, da quelle di messaggistica ai social network come Instagram e Facebook senza dimenticare le tantissime app dedicate alla fotografia.

Ovviamente poi di app ne stanno per tutti i gusti e per accontentare letteralmente chiunque, dai giochi per bambini sino alle app per la produzione lavorativa o di videocontenuti, non manca niente insomma, alle volte poi, alcune di esse vengono aggiunte con gli aggiornamenti software dei dispositivi dalla casa madre, ed è proprio quello di cui vi stiamo per parlare, nel dettaglio di iPhone e della versione iOS 17.2 che ha introdotto con se l’app diario, notata da pochi ma davvero interessante al tal punto da meritare due righe.

Diario, più potenziale di quanto pensiate

Si tratta di un’app che ricalca fedelmente l’idea del diario che in molti avevano da bambini, all’interno del quale dunque notare tutto ciò che ci capita durante le nostre esperienze e con l’app che ci suggerisce foto o video da mettere in allegato, in modo da costruire quasi una video-narrativa digitale della nostra vita, il tutto ovviamente farcito dalla massima tutela per la nostra privacy dal momento che sarà possibile accedervi solo tramite Face ID, Touch ID o codice.

Una volta aperto per la prima volta vi basterà eseguire la configurazione iniziale ed il gioco sarà fatto, potrete inserire quello che vi pare con pochi semplici tap sul vostro display di iPhone.