Alla fine del 2023, Xiaomi ha svelato la SU7, la sua ultima creazione nel settore delle auto elettriche. La vettura ha fatto immediatamente parlare di sé grazie al suo design sorprendente e alle linee curve che potrebbero risultare familiari agli appassionati del mondo automobilistico. Ciò che molti potrebbero non sapere è che dietro a questo straordinario design ci sono tre firme di risonanza internazionale. Parliamo infatti di: Chris Bangle, il controverso designer noto per le BMW degli anni 2000; Li Tianyuan, designer della BMW iX; e James Qiu, mente creativa dietro la Mercedes-Benz Vision EQXX.

Il presidente e cofondatore di Xiaomi, Lei Jun, ha annunciato questa collaborazione attraverso i canali ufficiali e un’intervista pubblicata sui social media. Le immagini mostrano i tre designer, insieme a Bangle, immersi nel processo di creazione nel centro di design di Xiaomi. Bangle, noto per il suo contributo alle iconiche BMW Serie 5 E60 e Serie 3 E46, porta il suo stile distintivo a questa nuova avventura automobilistica.

Xiaomi SU7: Il frutto del lavoro di tre grandi maestri del design automobilistico

La combinazione di design all’avanguardia e tecnologia avanzata promette di collocare la Xiaomi SU7 in una posizione di rilievo nel mercato delle auto elettriche, anche se al momento non è ancora chiaro quando sarà disponibile in Europa. La SU7 rappresenta un notevole passo avanti per Xiaomi nel mondo dell’automotive, grazie alla genialità di tre maestri del design automobilistico.

La SU7 è una berlina elettrica costruita su commissione da BAIC, è stata progettata sulla piattaforma con architettura a 800 Volt offre ed un pacco batterie da 101 kWh fornito da CATL.

Le prestazioni sono notevoli, con un’autonomia dichiarata di 550 km dopo una sosta di soli 15 minuti alla colonnina di ricarica. Disponibile in versione a trazione posteriore e integrale, l’auto può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi, raggiungendo una velocità massima di 265 km/h.