Unieuro, le nuove offerte che battono Amazon con Apple e Samsung

Stanno continuando ad arrivare offerte eclatanti sui siti ufficiali dei grandi magazzini, come ad esempio quello di Unieuro. Stanno a quanto riportato sono sempre di più gli utenti che infatti si recano sui portali di queste aziende, che ormai stanno diventando fortissime in termini di e-commerce. La merce, per quanto riguarda l’elettronica, sta arrivando in quantità e i prezzi sorprendono sempre di più.

Unieuro vuole dare una lezione a tutti i concorrenti e anche ad Amazon, con prezzi bassissimi su smartphone, con computer, tablet, elettrodomestici e quant’altro. A dimostrarlo sono le grandi opportunità di questa giornata, che sono disponibili fino ad esaurimento scorte così come per un periodo di tempo ben preciso. In poche parole, fareste meglio a fare presto: nel caso in cui terminassero i pezzi, non troverete più l’offerta, stessa cosa nel caso in cui dovesse terminare il tempo a vostra disposizione.

Unieuro, le migliori offerte del giorno che potete trovare disponibili

Chi stava aspettando il momento più proficuo per acquistare un MacBook Air da 13″, potrà farlo adesso. Unieuro mette a disposizione la variante con processore M1 e 256 GB di memoria. Il prezzo è di 929 € grazie ad uno sconto di 300 €.

A seguire non poteva mancare la televisione di Samsung più acquistata in assoluto, ovvero la smart TV Crystal UHD 4K da 50″. Questo prodotto costa oggi 379 € invece che 599.

Infine ecco un’altra grande proposta, ovvero uno smartphone che è il OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Gli utenti potranno acquistarlo sul sito di Unieuro a soli 189,99 €. Ricordiamo che tutti i prodotti sono provvisti di due anni di garanzia.