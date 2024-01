Aumenti operatori: TIM, Vodafone e WindTRE fanno arrabbiare gli utenti

Sembra che il mese in gennaio sia già entrato nel vivo per quanto riguarda gli aumenti dei costi di alcune offerte. Ad essere protagonisti come sempre sono i soliti gestori, tra cui figurano i nomi di WindTRE, TIM e Vodafone.

Aumenti gestori: ecco cosa hanno in programma Vodafone, WindTRE e TIM

WindTRE invece dovrebbe lanciare due rimodulazioni per i suoi utenti durante questo mese di gennaio. La prima riguarda un aumento di 2 € al mese che riguarda alcune offerte di rete fissa e che è scattato proprio dall’1 gennaio 2024.

La seconda rimodulazione in agenda è quella da 2 € al mese + Iva che è scattata anch’essa dall’1 gennaio 2024 e che riguarda delle offerte per rete mobile per tutti tutti coloro che hanno una partita Iva. Gli utenti potranno recedere il contratto senza costi aggiuntivi e penali entro due mesi dalla ricezione della comunicazione degli aumenti.

Vodafone invece non ha alcun aumento in vista per questo mese, ma a quanto pare ci sarà una modifica contrattuale per chi utilizza un’offerta fissa dal prossimo 31 gennaio. Il gestore ha anticipato la bolletta mensile anticipata, che è stata pensata appositamente per rendere più moderno e chiaro il sistema utile per la fatturazione.

Per quanto concerne TIM invece, dall’1 gennaio 2024 è scattato ufficialmente il nuovo prezzo mensile che riguarda la fattura cartacea. La cifra infatti passa da 3,90 € a 4,95 €. Gli utenti utilizzando il servizio servizio gratuito del conto online possono chiaramente evitare questo costo. Dal 15 gennaio prossimo invece ci sarà il blocco dell’applicazione Doctor TIM. Sia per Android che per iOS è previsto il ritiro dell’App, ma per ora continuerà a funziona