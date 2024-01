L’operatore telefonico Fastweb propone spesso delle promozioni davvero interessanti. Una delle ultime arrivate, in particolare, darà la possibilità ai nuovi clienti di ottenere due mesi totalmente gratuiti con l’attivazione di alcune offerte di rete mobile. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Fastweb Mobile folle, nuova promo con due mesi gratis per queste offerte

È da poco stata resa disponibile una nuova super promozione del noto operatore telefonico Fastweb. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore permetterà ai nuovi clienti di ottenere i primi due mesi della propria offerta in maniera gratuita. Questa promozione è stata resa disponibile dalla giornata di ieri 8 gennaio 2024.

Questa super promozione sarà però disponibile soltanto con l’attivazione di alcune offerte di Fastweb. Fra queste, sono incluse le offerte Fastweb Mobile Full e Fastweb Mobile Maxi. La prima offerta include ogni mese fino a 200 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 SMS verso tutti i numeri.

La seconda offerta arriva ad includere invece fino a 300 GB di traffico dati e sempre 100 SMS verso tutti e minuti di chiamate illimitati. Per entrambe le offerte è inclusa la navigazione su rete 5G. Per Fastweb Mobile Full il costo per il rinnovo mensile è di 9,95 euro, mentre per Fastweb Mobile Maxi il costo è di 11,95 euro al mese. Con la nuova promo dell’operatore, però, i nuovi clienti avranno i primi due mesi totalmente gratuiti. Ricordiamo comunque che, come riportato sullo spot ufficiale dell’operatore, l’offerta Fastweb Mobile Full sarà disponibile all’attivazione fino al 24 febbraio 2024.