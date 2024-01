La produzione della quinta stagione di Stranger Things è appena iniziata. A condividere questo aggiornamento sull’amata serie originale Netflix è la stessa piattaforma attraverso un post su X (ex Twitter) pubblicato dell’account ufficiale.

L’immagine che accompagna il post mostra il cast e i registi in quella che sembra una foto scattata durante il briefing iniziale. La notizia dell’avvio della produzione per la nuova stagione farà certamente felici tutti gli appassionati di Undici, Dustin, Will e tutti coloro impegnati a salvare Hawkins dalle forze del Sottosopra.

Tuttavia, ricordiamo che l’avvio dei lavori sulla nuova stagione è certamente una svolta ma si tratta solo il primo passo. Purtroppo, al momento, non abbiamo una data di uscita prefissata. Se tutto dovesse andare per il meglio, possiamo immaginare che le prime puntante possano essere pubblicate su Netflix verso la fine dell’anno o nei primi mesi del 2025.

🚨CODICE ROSSO🚨 La produzione di Stranger Things 5 è ufficialmente cominciata pic.twitter.com/cbcsbZZUR5 — Netflix Italia (@NetflixIT) January 8, 2024

I fratelli Duffer sembrano intenzionati a prendersi tutto il tempo necessario per confezionare una stagione memorabile. Infatti, la quinta stagione sarà l’ultima per Stranger Things e dovrà concludere degnamente una delle serie più amate dai fan della piattaforma e non solo.

Per fortuna, l’universo di Stranger Things non si chiuderà con l’ultima stagione televisiva. Infatti, le avventure di Undici diventeranno anche uno spettacolo teatrale in “Stranger Things: The First Shadow” il cui debutto è atteso al Teatro West End di Londra. Inoltre, arriverà anche una serie animata che epanderà ulteriormente la mitologia della serie e racconterà storie inedite.