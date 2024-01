Nel corso del CES 2024 di Las Vegas, Asus ha ufficialmente presentato al mondo la nuova serie Rog Phone 8, smartphone da gaming di fascia altissima intrisi di tecnologia e di specifiche tecniche di livello elevato.

Completamente reinventata la nuova serie, con un design decisamente più minimale, adatto quindi non solo ai gamer più accaniti ma anche agli utenti di tutti i giorni. Il design è più sottile del 15%, senza andare a sacrificare comunque le prestazioni; sotto il cofano trova posto il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da RAM LPDDR5X da 8533 Mbps ed una memoria interna UFS 4.0 (quindi velocissima). Il sistema di raffreddamento si affida al Rapid-Cooling Condctor, che si affianca al GameCool 8, che sposta il calore direttamente sulla cover posteriore, ed il device esterno AeroActive Cooler X (più piccolo del 29%).

Asus lancia i nuovi Rog Phone 8

Asus Rog Phone 8 è il primo al mondo con certificazione IP68, con un bellissimo pannello anteriore da 6,78 pollici, un AMOLED con refresh rate adattivo fino a 120Hz (e tecnologia LPTO), touch sampling rate fino a 720Hz, ed una luminosità massima di 2500 nit.

Il comparto fotografico è rappresentato da 3 sensori differenti, un principale da 50 megapixel, un grandangolare a 24 millimetri (da 13 megapixel9, ed un sensore a focale fissa da 50 millimetri (in altre parole zoom ottico 3X). Non manca nemmeno lo stabilizzatore ibrido a 6 assi 3.0, per riuscire a registrare video stabili in ogni condizione di luce, affiancato a sua volta dall’algoritmo EIS (stabilizzatore elettronico). Nella parte anteriore trova posto un sensore da 32 megapixel, con angolo visivo di 90 gradi, ottimo per i selfie di gruppo.

Non manca infine l’intelligenza artificiale, infatti sono state introdotte quattro funzionalità AI per il gaming, con la modalità Background, X Capture, X Sense o anche Ai Grabber, utilissimo per l’acquisizione di testo. La personalizzazione raggiunge infine i massimi livelli con AniMe Vision, infatti il piccolo display Mini-LED Anime Vision è ampiamente personalizzabile, così da rendere lo smartphone decisamente più adatto alle proprie esigenze.

Sul mercato arriveranno tre versioni differenti: ROG phone 8, preordinabile dal sito ufficiale, a 1099 euro, ROG Phone 8 Pro, preordinabile a 1199 euro (fino al 31 gennaio incluso nel prezzo anche AeroActive Cooler X), Rog Phone 8 Pro Edition, in vendita a 1499 euro.