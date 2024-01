Nell’era degli accessori smart, il prodotto “Solo” di 1Control è una soluzione versatile per gestire l’apertura di garage, sbarre e cancelli. Questa recensione esplora le caratteristiche uniche di Solo, un dispositivo che mira a consolidare numerosi telecomandi in un’unica soluzione.

SOLO 1Controll 2 Generazione

Design e Materiali

Solo si presenta come una scatola nera, più grande del previsto, ma sorprendentemente leggera. L’assenza di connessioni fisiche e la necessità di svitare il dispositivo per sostituire la batteria, che dura fino a 2 anni con un uso medio, evidenziano un design pensato per la praticità e la durata.

La sua resistenza alle intemperie lo rende adatto per un posizionamento esterno, un fattore cruciale per la sua funzionalità.

Funzionalità

La caratteristica principale di Solo è la capacità di clonare oltre 750 tipi di telecomandi, inclusi quelli con codice rolling, un’impresa notevole che testimonia la sua versatilità. Il processo di duplicazione, gestito tramite un’app, è intuitivo: basta puntare il telecomando originale verso Solo e seguire le istruzioni che vengono riportate sull’applicazione disponibile per Android ed iOS. Le sue dimensioni generose possono essere giustificate dalla necessità di incorporare una tecnologia così avanzata.

Applicazione

L’uso di Solo è legato all’app per smartphone, che funge da ponte tra l’utente e il dispositivo. Questo implica che lo smartphone debba essere entro un certo raggio da Solo per funzionare correttamente. La possibilità di fissare Solo al muro o di lasciarlo in luoghi strategici come l’auto, aumenta la sua flessibilità, rendendolo un compagno ideale sia per uso personale che lavorativo. Se avete acquistato anche Wi-Fi LINK avrete la possibilità di controllare il cancello anche se siete dall’altra parte del mondo grazie alla connettività Wifi e Bluetooth che questo accessorio permette di avere.

Wi-Fi LINK – Controllo Remoto

SOLO può essere associato a LINK, un hub Smarthome Wi-Fi che promette di rivoluzionare l’apertura di cancelli, porte e lucchetti.

Esperienza d’Uso

Il processo di installazione di LINK è stato sorprendentemente semplice, grazie ai tre passaggi chiaramente delineati: connessione alla rete Wi-Fi, abbinamento con i dispositivi 1Control tramite app e attivazione del controllo remoto e vocale. Una volta configurato, l’hub ha funzionato senza intoppi, consentendomi di aprire il cancello da remoto.

Design e Materiali

Esteticamente, LINK si presenta come un dispositivo minimalista e moderno, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente domestico. La sua costruzione solida e la qualità dei materiali utilizzati suggeriscono una durata nel tempo. Troviamo un’antenna che consente la connessione Wi-Fi al proprio modem e tre led sulla parte superiore che permettono immediatamente di capire il corretto collegamento Bluetooth, wifi e l’alimentazione di rete.

Controllo da Remoto

La funzionalità più impressionante di LINK è la capacità di gestire l’accesso da remoto. Ho potuto aprire il cancello per un corriere mentre ero in ufficio oppure far entrare mio padre dentro il cancello con la sua macchina quando io non ero presente. La tranquillità che offre questa funzionalità è inestimabile, soprattutto in situazioni di emergenza o di semplice comodità.

Integrazione con Assistente Vocale

L’integrazione con Alexa, Google Home e Siri ha aggiunto un livello di comodità e modernità all’uso di LINK. Comandi come “Ok Google, apri il cancello di casa” o “Alexa, chiudi il portone” hanno funzionato con precisione e rapidità. La possibilità di usare comandi vocali sia da casa che da remoto tramite lo smartphone è stata un’aggiunta gradita, specialmente quando le mani erano occupate o non era possibile accedere fisicamente al dispositivo.

Pregi e Difetti

I vantaggi di Solo sono evidenti: la capacità di sostituire più telecomandi e la sua compatibilità estesa con diversi modelli. La necessità di essere “a vista” del cancello può essere un limite in alcuni contesti anche se questo aspetto può essere facilmente superato attraverso l’utilizzo dell’accessorio Link. Inoltre, l’uso dello smartwatch e del widget per Android, sebbene siano funzionalità aggiuntive interessanti, mostrano una leggera riduzione dell’affidabilità rispetto all’app per smartphone.

Prezzo e Acquisto

Sezione Conclusiva e Prezzi

Alla fine di questa recensione, ecco un riassunto delle opzioni di acquisto disponibili per il “Solo Evo” e il “LINK” di 1Control, con relativi prezzi e sconti. Questi prodotti sono disponibili sul sito ufficiale di 1Control:

1Control SOLO EVO + LINK : Prezzo: 299,00€ (Sconto del 6% dal prezzo originale di 318,00€).

: SOLO EVO : Prezzo: 229,00€ .

: SOLO EVO + LINK (con apertura a distanza e comandi vocali): Prezzo scontato: 299,00€ (Risparmia 19€ dal prezzo originale di 318,00€).

(con apertura a distanza e comandi vocali): SOLO EVO + KIT (per telecomandi non compatibili): Prezzo scontato: 202,00€ (Risparmia 66€ dal prezzo originale di 268,00€).

Per maggiori informazioni o per procedere all’acquisto, visita il sito ufficiale di 1Control oppure lo shop ufficiale su Amazon.