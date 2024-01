Sul territorio italiano sono al momento disponibili davvero numerosi operatori telefonici virtuali. Tra questi, c’è anche Ehiweb Mobile. Quest’ultimo, in particolare, ha da poco deciso di riproporre una delle sue super proposte, ovvero la super offerta mobile denominata Ehi! 120 Giga Flash. Si tratta di un’offerta super conveniente e con ben 120 GB di traffico dati.

Ehiweb Mobile rende disponibile la nuova super offerta mobile Ehi! 120 Giga Flash

L’operatore telefonico virtuale Ehiweb Mobile sta riproponendo una delle sue super offerte di rete mobile. Come già detto in apertura, stiamo parlando dell’offerta mobile Ehi! 120 Giga Flash. Si tratta di un’offerta che viene proposta in edizione limitata dall’operatore e poche volte all’anno. Ora, i nuovi clienti potranno nuovamente attivarla.

Nello specifico, questa offerta include ogni mese fino a 120 GB di traffico dati, 10 SMS verso tutti e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo è di 9,95 euro al mese. L’operatore ha comunque dalla sua parte tante altre offerte super interessanti. Una di queste è Ehi! 50 Giga. Quest’ultima ha lo stesso costo di 9,95 euro al mese.

Questa offerta, però, include ogni mese 50 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate senza limiti e 50 SMS verso tutti i numeri. Un’altra offerta mobile più economica è quella denominata Ehi! 2 Giga. Come suggerisce il nome, quest’ultima include fino a 2 GB di traffico dati, 10 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri. In questo caso, il costo da sostenere per l’offerta è di 4,95 euro al mese.