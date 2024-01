WhatsApp negli ultimi anni ha subito dei profondi cambiamenti ma rimanendo allo stesso tempo l’applicazione di messaggistica preferita dalla maggior parte della popolazione.

Come ormai sappiamo bene, gli sviluppatori pongono un’attenzione particolare per rendere l’app di Meta sempre più funzionale e migliorare, di volta in volta, l’esperienza dell’utente sulla piattaforma.

Negli ultimi tempi infatti ci sono stati diversi stravolgimenti che hanno reso WhatsApp molto simile a un’applicazione tutto-fare.

Adesso sull app si possono inviare foto e video in alta risoluzione, postare delle note vocali sullo stato, creare dei canali su cui condividere articoli e notizie interessanti e anche creare degli avatar personalizzabili e divertenti da condividere con i propri amici.

WhatsApp, quali sono queste 5 incredibili novità?

Le novità non sono di certo finite qui, e anche per il 2024 appena iniziato, gli sviluppatori promettono delle funzioni sensazionali che contribuiranno a migliorare la piattaforma integrano sempre nuove opzioni.

In particolare nei prossimi mesi saranno disponibili ben 5 nuovi funzionalità sia per iOS che per Android. Vediamo insieme di che novità si tratta e quanto saranno utili per gli utenti.