In occasione del CES 2024, Samsung ha mostrato una nuova famiglia di TV completamente inedita e futuristica. Il gigante coreano ha presentato la prima gamma di TV caratterizzate dalla presenza di Micro LED trasparenti.

Il pannello è completamente trasparente e non presenta cornici esterne, tanto da sembrare una lastra di vetro. Tuttavia, una volta acceso, i Micro LED mostrano le immagini lasciando la possibilità di vedere anche tutto ciò che c’è dietro il pannello.

Grazie alle immagini di Dave Snelling condivise su X (ex Twitter) possiamo avere un’idea migliore della tecnologia sviluppata da Samsung. I pannelli sono disponibili nelle diagonali di 76 pollici, 89 pollici, 101 pollici e 114 pollici.

Samsung rivoluziona il settore delle TV al CES 2024, arriva la prima gamma di smart TV dotate di Micro LED trasparenti

Per raggiungere questo risultato, Samsung ha dovuto sviluppare una tecnologia all’avanguardia. Il produttore coreano ha dichiarato di aver stampato con estrema precisione i chip Micro LED su una lastra di vetro. Inoltre, ha ottimizzato il tutto per eliminare la rifrazione e facendolo apparire come un semplice vetro.

Questa scelta ha permesso di garantire un design unico nel suo genere con uno spessore del pannello di appena un centimetro. Inoltre, sembrano solo un vetro sospeso, le smart TV diventano un vero e proprio oggetto d’arredo.

Per tutti coloro che temono la perdita di qualità visiva, Samsung ha lavorato molto anche su questo aspetto. Infatti, la densità dei pixel presenti all’interno dei micro LED è estremamente alta con una luminosità volta a garantire immagini nitide e chiare.

Il gigante coreano ha pensato anche alle applicazioni reali per questi pannelli. Infatti, le nuove TV sono modulari e possono essere affiancate per raggiungere le dimensioni e le forme volute. Questo permette di utilizzarle sia per l’uso domestico ma anche per quello commerciale come i totem informativi e pubblicitari.