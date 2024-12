Ottima occasione per riuscire a mettere le mani su uno dei migliori smartphone in circolazione abbassando di molto il prezzo finale da versare per il suo acquisto, in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani sul Samsung Galaxy S24+, un device di fascia alta che convince con prestazioni di livello, e finalmente, grazie ad Amazon, un prezzo meno irraggiungibile.

Il prodotto rientra perfettamente negli standard in termini di dimensioni e peso, infatti raggiunge 158,5 x 75,9 x 7,7 millimetri di spessore, con un peso di 196 grammi, il tutto nonostante parliamo di un terminale con display da 6,7 pollici, con risoluzione 1440 x 3088 pixel, ed anche 509 ppi, mantenendo inalterata la tecnologia che ha contraddistinto Samsung nel corso degli anni, infatti si appoggia ad un Dynamic AMOLED 2X con refresh rate fino a 120Hz, che presenta allo stesso tempo protezione Gorilla Glass Victus 2.

Samsung Galaxy S24+: uno sconto di 300 euro su Amazon

E’ davvero arrivato il momento di iniziare a pensare di acquistare il Samsung Galaxy S24+, uno smartphone che di listino sarebbe dovuto costare 1309 euro, ma che allo stesso tempo è disponibile sul mercato a soli 1099 euro, con un risparmio di 210 euro, applicato in automatico da parte di Amazon. Acquistatelo al seguente link.

Nei suoi top di gamma Samsung punta sempre a mettere a disposizione del pubblico i migliori sensori fotografici, e per questo nella parte posteriore si possono trovare tre fotocamere: una principale da 50 megapixel, con alle spalle una ultragrandangolare da 12 megapixel, ed anche uno zoom ottico da 10 megapixel. Il tutto porta a scatti di ottima qualità, di livello superiore alla fascia di prezzo, con angolo di ripresa di 120 gradi, e video anche in 8K. Batteria da 4900mAh, più che sufficiente per concludere la giornata di utilizzo.