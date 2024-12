Per tutti gli utenti che cercano connessioni veloci, affidabili e ad un prezzo conveniente, Fastweb ha la soluzione perfetta. L’offerta estremamente conveniente offre anche un’ulteriore vantaggio. Fastweb Casa Light offre la fibra ultraveloce a soli 23,95€ al mese invece di 27,95€. E non è tutto. Abbinando un’offerta Mobile è possibile ottenere 150 GB in 5G, minuti illimitati e 100 SMS con soli 7,95€. La spedizione della SIM è gratuita.

Fastweb offre vantaggi sensazionali ai nuovi utenti

La fibra consente di navigare senza rallentamenti. Fastweb mette a disposizione suddetto vantaggio con il suo modem di ultima generazione. Si tratta dell’Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6. Il dispositivo garantisce una connessione stabile e potente in ogni angolo della casa. Un vantaggio assolutamente da non sottovalutare. Inoltre, l’attivazione è completamente gratuita. In tal modo Fastweb permette ai nuovi utenti di utilizzare il servizio senza costi aggiuntivi.

Per chi ama essere connesso anche fuori casa, come anticipato, Fastweb Mobile completa l’esperienza. Con 150 GB di traffico dati a disposizione e la velocità del 5G, sarò possibile navigare ovunque senza limitazioni. A ciò si aggiungono minuti illimitati e 100 SMS per ogni esigenza. Il tutto a un prezzo straordinario e competitivo. A completare i vantaggi c’è l’assenza di spese di spedizione per la SIM. Quest’ultima, inoltre, è disponibile anche nella versione eSIM.

La combinazione offerta da Fastweb permette di avere il meglio per la propria connessione fissa e mobile. Il tutto con prestazioni elevate e un risparmio tangibile. Si tratta di un’offerta davvero imperdibile per tutti coloro che non solo cercano una promo vantaggiosa per la connessione di casa. Con l’aggiunta di Fastweb Mobile l’offerta si arricchisce ulteriormente. L’operatore ha deciso di semplificare le giornate dei suoi utenti. Garantendogli la libertà di navigare in rete senza intoppi. Gli utenti interessati possono approfittare subito di tali opzioni recandosi sul sito web ufficiale di Fastweb.