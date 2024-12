Truffa natalizia: ecco cosa vi fanno credere per rubarvi i soldi

Trovarsi a combattere con i truffatori ogni giorno è ormai consueto per gli utenti. C’è una truffa che purtroppo sta fregando le persone senza che neanche se ne accorgano. Un messaggio avrebbe fatto credere a diversi utenti di poter avere a che fare tramite una pagina inviata tramite e-mail con Copilot di Microsoft ma non c’è nulla di vero. In basso c’è il testo da poter visionare.

Truffa in corso: gli utenti ci sono cascati, ecco il testo

Questo messaggio in basso fa credere alle persone di avere sotto mano la pagina giusta per collegarsi a Copilot. L’assistente AI di Microsoft però non è assolutamente presente in nessuno dei link disponibili nel testo. Fate quindi molta attenzione e date uno sguardo a questo messaggio per evitare di cascarci:

“Ogni giorno porta con sé nuove sfide e domande, più o meno impegnative. Perché non farti dare una mano? A volte basta una piccola spinta per iniziare, altre volte serve un compagno fidato che ti accompagni fino alla fine. Copilot è al tuo fianco nelle attività quotidiane, ogni volta che ne hai bisogno.

Consulta Copilot

Un fumetto azzurro con dentro del testo bianco su sfondo beige. Il testo all’interno del fumetto dice: “Oggi abbiamo subito una brutta sconfitta in campo. Come posso aiutare la mia squadra a riprendersi?”. Sotto il fumetto c’è un pulsante che dice “Chiedi a Copilot”.

Molto più che una semplice ricerca

Copilot risponde a qualsiasi domanda e ti semplifica la vita spiegandoti ogni cosa, anche la più complicata. Qualunque sia la tua curiosità, Copilot è sempre pronto a spiegare, chiarire, dare una mano e rendere le cose più facili.

Inizia a scoprire >

Continua da dove hai interrotto

Alle tue conversazioni pensa Copilot: il tuo assistente IA archivia e recupera i messaggi e le ricerche per personalizzare i suggerimenti.

Inizia subito >”.