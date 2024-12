Apple continua a seguire la sua strategia di ridurre la dipendenza da fornitori esterni. Ciò segnando una nuova tappa con lo sviluppo di un chip Bluetooth e Wi-Fi progettato internamente. Il suo nome in codice è Proxima. Secondo fonti affidabili, tale componente sarà integrato a partire dal 2025. A partire con dispositivi come iPhone 17, Apple TV e HomePod mini. Fino ad arrivare a iPad e Mac nel 2026. La produzione sarà affidata a TSMC, già partner consolidato di Apple.

Apple presenta un ecosistema wireless ottimizzato

Il progetto Proxima fa parte di una più estesa strategia. Quest’ultima punta alla creazione di un ecosistema wireless completamente integrato. L’obiettivo è migliorare l’efficienza energetica dei dispositivi Apple, riducendo il consumo di batteria per tecnologie fondamentali. Come Bluetooth, Wi-Fi e connessione cellulare. Apple prevede inoltre di unificare suddette tecnologie in un unico chip, capace di gestire anche il 5G. Offrendo, in tal modo, dispositivi più sottili e design più flessibili per future tecnologie indossabili.

Tale transizione rappresenta un significativo passo avanti nella strategia di Apple. L’azienda di Cupertino, negli ultimi anni, ha accelerato lo sviluppo di soluzioni proprietarie. Al fine di acquisire maggiore controllo sulla qualità e sull’efficienza dei suoi componenti. Con l’introduzione sul mercato di suddetti nuovi chip, Apple sembra pronta a rivoluzionare ulteriormente i suoi dispositivi. Ciò sarà possibile rafforzando la propria indipendenza tecnologica. Inoltre, tale strategia può portare l’azienda ad aprire nuove possibilità per il futuro del design e dell’esperienza utente.

Cupertino non si limita al miglioramento hardware, ma guarda anche al futuro del software e delle funzionalità dei suoi dispositivi. L’integrazione di chip come Proxima consentirà non solo maggiore efficienza, ma anche funzionalità avanzate. Come il supporto per esperienze immersive in realtà aumentata e l’arrivo dell’intelligenza artificiale. Tale evoluzione potrebbe trasformare prodotti indossabili e arricchire l’ecosistema di Apple con nuove potenzialità, rendendolo ancora più competitivo.