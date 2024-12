Google spinge di nuovo sigli occhiali smart: ecco Project Astra

In casa Google non hanno voluto abbandonare il progetto riguardante gli occhiali intelligenti. Questa volta a portarlo avanti è Project Astra, un ambizioso sistema basato sull’intelligenza artificiale. Dopo il fallimento commerciale dei Google Glass e le sperimentazioni di Project Iris, l’azienda di Mountain View potrebbe aver trovato il giusto equilibrio tra tecnologia avanzata e usabilità quotidiana.

Cos’è Project Astra di Google: gli occhiali smart sono ancora vivi

Project Astra è un assistente virtuale multimodale presentato da Google durante il suo evento I/O della scorsa primavera. Questo sistema integra input audio e video per offrire un supporto intelligente in tempo reale, adattandosi alle esigenze dell’utente. Le sue applicazioni spaziano dalla gestione di codici di sicurezza e informazioni sui mezzi pubblici fino a previsioni meteo contestuali.

Secondo quanto dichiarato da Bibo Xu, product manager di Google DeepMind, durante un briefing stampa dedicato a Gemini 2.0, i primi test di Project Astra inizieranno presto attraverso un prototipo di occhiali smart. Xu ha descritto gli occhiali come “uno dei formati più intuitivi per vivere questo tipo di intelligenza artificiale”.

Un video dimostrativo mostra esempi concreti: con Astra, l’utente può ricevere assistenza durante l’accesso a un edificio, ottenere dettagli sui trasporti in arrivo o gestire appuntamenti, tutto in modo fluido e contestuale.

I test di Project Astra coinvolgeranno i membri del programma Trusted Tester di Google, che potranno utilizzare sia una versione per smartphone che il prototipo di occhiali. Questo approccio suggerisce che Google stia esplorando il formato migliore per il lancio definitivo.

Tuttavia, il mercato degli occhiali smart è pieno di progetti incompiuti, e il successo non è garantito. Sarà questa la volta buona per Google? Con le prime prove sul campo già previste, non ci resta che attendere per scoprirlo. Ovviamente tutti gli aggiornamenti che arriveranno in merito saranno monitorati costantemente. Ci saranno novità molto presto.