Continuano ad intensificarsi i rumors e le indiscrezioni sui prossimi smartphone di punta del colosso sudcoreano Samsung. Ci riferiamo in particolare ai prossimi Samsung Galaxy S24 e, nel corso delle ultime ore, il noto leaker Roland Quandt ha rivelato i possibili prezzi ufficiali per il mercato italiano. Ecco qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy S24, Roland Quandt rivela i possibili prezzi per l’Italia

Nel corso delle ultime ore sono emersi in rete i possibili prezzi di vendita ufficiali dei prossimi Samsung Galaxy S24. Come già accennato in apertura, a farlo è stato il noto leaker Roland Quandt tramite un post sulla propria pagina del social X (ex Twitter). Si tratta di prezzi più o meno in linea con quanto visto su dispositivi di questa fascia di prezzo e partono da 899 euro ed arrivano fino a 1809 euro. Nello specifico, secondo quanto riportato dal leaker, i prezzi dovrebbero essere i seguenti:

• Samsung Galaxy S24 con 128 GB: 899 euro

• Samsung Galaxy S24 con 256 GB: 959 euro

• Samsung Galaxy S24 Plus con 256 GB: 1.149 euro

• Samsung Galaxy S24 Plus con 512 GB: 1.269 euro

• Samsung Galaxy S24 Ultra con 256 GB: 1.449 euro

• Samsung Galaxy S24 Ultra con 512 GB: 1.569 euro

• Samsung Galaxy S24 Ultra con 1 TB: 1.809 euro

Insomma, si tratta di un altro piccolo tassello che va ad aggiungersi a quanto è emerso fino ad ora sui prossimi smartphone di punta di casa Samsung. Ricordiamo che mancano ormai poche settimane all’evento di presentazione ufficiale di questi dispositivi, ma non è da escludere che possano arrivare ulteriori informazioni interessanti. Staremo a vedere.