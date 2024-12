CoopVoce presenta un’offerta imperdibile che si distingue per la sua convenienza e trasparenza. Fino all’8 gennaio, è possibile attivare il piano EVO 200 a soli 7,90 euro al mese, con l’attivazione e il primo mese completamente gratuiti per chi passa al gestore entro la scadenza. L’offerta, che promette di non subire aumenti nel tempo, include ben 200 GIGA di traffico dati sulla rete mobile 4G alla massima velocità, minuti illimitati per le chiamate e 1000 SMS verso tutti i numeri.

EVO 200 di CoopVoce, la convenienza che non cambia nel tempo

L’adesione è pensata per essere semplice e comoda: si può richiedere il piano online, scegliendo di ricevere la SIM direttamente a casa o ritirandola in uno dei 900 punti vendita Coop sparsi sul territorio. Per chi opta per la spedizione a domicilio, l’attivazione può essere effettuata online, garantendo così un’esperienza completamente digitale e senza costi aggiuntivi. Anche per chi preferisce il ritiro in negozio, l’attivazione e il primo mese restano inclusi nell’offerta.

I già clienti CoopVoce non sono esclusi da questa promozione: possono passare a EVO 200 con un costo di attivazione una tantum di 9,90 euro. Nonostante ciò, il piano rimane competitivo e particolarmente vantaggioso rispetto ad altre proposte presenti sul mercato.

EVO 200 si distingue per l’assenza di vincoli contrattuali e costi extra nascosti, offrendo inoltre funzionalità come l’hotspot incluso, il servizio “LoSai di Coop” per non perdere alcuna chiamata, e un’assistenza clienti disponibile sia tramite app che via chat con uno specialista. I numeri a sovrapprezzo sono bloccati per garantire maggiore sicurezza, e il piano tariffario base si adatta alle esigenze dell’utente senza sorprese.

Per chi desidera attivare un nuovo numero o mantenere il proprio, è disponibile anche la scelta tra una SIM fisica e una eSIM, quest’ultima attivabile in pochi minuti attraverso il sistema SPID. Con un costo mensile di soli 7,90 euro, questa offerta rappresenta una soluzione ideale per chi cerca una tariffa completa e stabile nel tempo, con la certezza di un servizio affidabile e senza rincari.