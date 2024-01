Siamo oramai alle porte del CES 2024, evento straordinario dove verranno finalmente svelate ingenti novità riguardanti il nuovissimo modello della televisione firmata LG, ossia LG C4 OLED.

È oramai definita da tutti gli utenti della community la TV più attesa del 2024, sicuramente la nota azienda sud-coreana saprà come stupirci mostrando finalmente a tutto il mondo le sue incredibili specifiche tecniche.

LG C4 OLED, cosa sappiamo

In un database rivelato da alcune notizie trapelate dovrebbero esserci: modelli della TV da 48, 55 e 77 pollici ed addirittura anche la presenza di una gamma VRR del LG C4 con frequenza a 40-144 Hz, di gran lunga superiore a quella del suo predecessore LG C3.

Tutto ciò potrebbe far presagire il fatto che, questo inedito modello, potrebbe essere una televisione perfetta su cui girare giochi per console next-gen o per PC di fascia alta.

In arrivo miglioramenti significativi

Una delle aggiunte in dirittura d’arrivo più rivoluzionarie, è sicuramente quella dell’aggiunta di una nuovissima NPU (Neural Processing Unit), che migliorerà significativamente le prestazioni on device.

Ulteriori miglioramenti dovrebbero verificarsi anche nel campo dell’analisi delle immagini; infatti potrebbero subentrare importanti miglioramenti riguardo la capacità nell’analizzare le varie foto; LG difatti vuole cercare di rendere molto più semplice il riconoscimento e la priorità da dare ad oggetti nello specifico.

LG C4 OLED, cosa aspettarsi

Se dovessero essere confermate le notizie trapelate riguardo alle caratteristiche del nuovo processore, potrebbe veramente esserci un decisivo salto di qualità del C4 che tutti aspettavamo con molta ansia.

Anche se, dobbiamo dircelo chiaramente, sappiamo ancora troppo poco riguardo alle specifiche del modello C4, le pochissime notizie trapelate potrebbero anche rivelarsi non veritiere, possiamo però, provare ad immaginare cosa aspettarci: