1Mobile presenta Flash 220 Limited Edition, un’offerta straordinaria valida fino al 16 dicembre 2024 e riservata ai nuovi clienti. La proposta include 220GB di traffico dati, minuti illimitati e 90 SMS. Il tutto a un costo competitivo, ovvero solo 4,99€ per il primo mese e 9,99€ a partire dal secondo. L’attivazione è gratuita per chi effettua la portabilità da qualsiasi operatore. Mentre per le nuove SIM è previsto un costo di 9,99 €.

1Mobile: una gestione semplice e flessibile

La navigazione è valida sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea, nel rispetto delle normative comunitarie. Però i dati non utilizzati nel mese corrente non possono essere cumulati con quelli successivi. In caso di superamento del limite, è possibile continuare a navigare al costo di 0,50 centesimi per ogni 100MB, a scatti anticipati.

Per usufruire appieno dell’offerta, è necessario completare la portabilità entro il primo rinnovo. Se ciò non avviene, verranno addebitati i 9,99 euro inizialmente risparmiati. In più, il piano si rinnova automaticamente ogni mese, a patto che il credito disponibile sia sufficiente. In caso contrario, l’opzione viene sospesa fino a una nuova ricarica.

Flash 220 è pensata per adattarsi alle esigenze moderne grazie alla possibilità di gestione digitale. I clienti possono monitorare i consumi, i rinnovi e il credito residuo direttamente tramite l’app di 1Mobile o l’area personale presente sul sito ufficiale. Qui è anche possibile attivare il restart dell’offerta, disponibile al costo di 5€ oltre al canone mensile.

Tale soluzione si distingue anche per la trasparenza e la flessibilità, persino nelle modalità di disattivazione. Il cliente, infatti, può interrompere il piano in qualsiasi momento, mantenendo il diritto di utilizzare il traffico rimanente fino alla data di scadenza. Nonostante alcune limitazioni di compatibilità con dispositivi specifici, come Blackberry e Wiko, Flash 220 rappresenta una promo conveniente per chi desidera un piano completo senza rinunciare alla qualità.

1Mobile conferma così la sua capacità di offrire promozioni che coniugano convenienza e affidabilità. Arrivando a posizionarsi come un’opzione di riferimento nel mondo delle telecomunicazioni.