Samsung Galaxy S25: colori e tagli di memoria trapelati online

L’attesa cresce ogni giorno sempre di più per i nuovi smartphone in arrivo a gennaio, ovvero i Samsung Galaxy S25. Questi dispositivi renderanno la vita difficile alla concorrenza grazie alle loro caratteristiche tecniche ma nel frattempo stanno trapelando sempre più notizie in rete. Sembra che i nuovi modelli punteranno su eleganza e prestazioni di alto livello, ma con alcune sorprese nei design e nelle scelte cromatiche.

I colori e le opzioni di memoria dei Galaxy S25 e S25 Plus

I modelli base, Galaxy S25 e Galaxy S25 Plus, saranno disponibili in quattro tonalità:

Silver Shadow ;

; Navy ;

; Mint ;

; Iceblue.

In merito alla memoria interna, il modello di base avrà opzioni da 128 GB e 256 GB. Il Galaxy S25 Plus avrà invece tagli più generosi da 256 GB e 512 GB.

Il Galaxy S25 Ultra: eleganza e potenza

Il top di gamma della serie, il Galaxy S25 Ultra, avrà una gamma cromatica più sofisticata, tutte con finitura Titanium:

Titanium Whitesilver ;

; Titanium Silverblue ;

; Titanium Gray ;

; Titanium Black.

Questo modello offrirà opzioni di archiviazione fino a 1 TB, con varianti da 256 GB e 512 GB. Anche le prestazioni saranno al top, grazie ai 16 GB di RAM, mentre il modello base e il Plus saranno dotati di 12 GB di RAM. Interessante notare che il design dell’Ultra sarà aggiornato con bordi arrotondati, abbandonando le linee più rigide dei modelli precedenti.

L’altra notizia che ormai non è più una novità è che tutti i dispositivi della gamma avranno a bordo il nuovo Snapdragon 8 Elite, processore più costoso ma di gran lunga più potente. In merito ai prezzi, dovrebbe esserci un aumento in altri paesi ma a quanto pare non in Europa.

Con una combinazione di nuove colorazioni, potenza hardware e design raffinato, la serie Galaxy S25 promette di essere protagonista del mercato smartphone nel 2024. L’unico dubbio rimane legato ai prezzi, sempre più alti rispetto alla concorrenza.