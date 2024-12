Al giorno d’oggi tutti in casa vogliono avere un robot aspirapolvere, per questo motivo non ci stupiamo di vedere scontato su Amazon uno dei modelli più in voga degli ultimi anni, stiamo parlando del Lefant M1, un prodotto con funzione anche di lavapavimenti, che risulta essere acquistabile con un esborso finale di soli 179 euro.

A differenza di altri modelli in circolazione, le sue dimensioni non risultano essere eccessive, il che gli permette di andare a pulire senza difficoltà anche al di sotto di tavolini o di mobili bassi. Precisamente parliamo di un prodotto con diagonale da 32 centimetri ed altezza di 9,4 centimetri, realizzato interamente in plastica con buona parte della finitura in plastica opaca, e solamente alcuni inserti argentati (sulla torretta LiDAR) e neri lucidi (dove si trovano i sensori nella parte anteriore).

Promozione imperdibile per acquistare uno dei migliori robot aspirapolvere al prezzo più basso di sempre, arriva l’occasione per spendere poco o niente sull’acquisto del Lefant M1, infatti il suo prezzo più basso raggiunto negli ultimi 30 giorni era stato di 409 euro, cifra che Amazon ha più che dimezzato, sino ad arrivare ad un valore finale pari a soli 179,99 euro. Acquistatelo subito qui.

I suoi punti di forza sono indiscutibilmente molteplici, a partire ad esempio dalla potenza di aspirazione che può raggiungere fino a 4000Pa, risultando più che adatta alla maggior parte delle superfici, oppure la sua autonomia di 150 minuti, ottima per pulire ambienti anche superiori a 90 metri quadrati senza dover ricorrere alla ricarica o ad una interruzione. Non mancano tutte le classiche funzionalità che ci saremmo aspettati di trovare in questa fascia di prezzo, come la mappatura multi-piano, la possibilità di personalizzare la pulizia e altro ancora.