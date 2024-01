Se hai risparmiato qualche soldo per degli sconti interessanti è il periodo giusto. Finalmente dopo un bel periodo di assenza di sconti, MediaWorld, ripropone la sua vastità di prodotti ad un prezzo davvero scontato.

Per tutti gli appassionati di telefonia e altri prodotti il nuovo catalogo sconti è pieno di sorprese in modo tale di sconvolgere qualunque persona.

MediaWorld, gli sconti sono così interessanti?

Dopo le vacanze natalizie i regali sembrano non finire più. Tanto che dal 5 al 14 gennaio possiamo trovare solo da MediaWorld la settimana della Tech Mania. Settimana molto conveniente per i clienti del grande store. Infatti sono presenti in negozio molti sconti sulla telefonia, televisioni e molti altri prodotti.

I primi prodotti più lampanti che possiamo vedere in offerta sono appunto i telefoni. Riguardo le due più grandi case madri di telefoni abbiamo in offerta Samsung Galaxy Z Fold5 da 512 GB avente una tripla fotocamera da 50 MP a 1999 euro. Un altro esempio è il Samsung ZFlip5 da 512 GB con 8 GB di RAM a 1169 euro. Se invece preferiamo i classici telefoni rigidi e vogliamo lusingarci in attesa del nuovo S24, abbiamo la pura potenza di Samsung ovvero il Samsung S23 Ultra da 256 G, 8 GB di RAM e ricarica ultra-rapida da 45 W a soli 999 euro.

Invece se vogliamo spostarci sulla grande azienda di Cupertino abbiamo tre modelli presenti in questa settimana di sconti presso MediaWorld. Infatti è presente iPhone 15 Pro Max da 512 GB, tripla fotocamera posteriore da 48 MP per un prezzo di 1649 euro. Se non ci piace questa offerta ce ne rimangono ancore due ovvero iPhone 15 da 128 GB con doppia fotocamera da 48 MP a 899 euro. E per finire con Apple c’è l’ultima offerta forse quella più conveniente ovvero iPhone 13 da 128 GB a 649 euro.

E gli altri prodotti?

Per la parte riguardante l’ascolto di musica sono presenti da MediaWorld molte cuffie e casse in sconto delle maggiori marche che partono da un prezzo di 20 euro fino ad arrivare a 279 euro.

Se invece ci interessa comperare un computer, tablet, televisione il prezzo medio per questi dispositivi di qualità in sconto è di circa 500 euro.

Da non scordare sono gli elettrodomestici per la casa che in questo caso è presente un lungo catalogo di prodotti ad un prezzo davvero conveniente. Tutto queste offerte sono recuperabili sul sito di MediaWorld.