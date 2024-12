L’occasione del momento che gli utenti devono cogliere subito al volo è disponibile direttamente su Amazon, dove è possibile pensare di acquistare una smart TV Hisense a soli 169 euro. Il prezzo è davvero al minimo storico, raggiungendo una delle cifre più basse mai viste prima d’ora.

Il modello di cui vi stiamo parlando è il 32E43KT, come molti di voi avranno potuto notare dalla nomenclatura, trattasi di un prodotto con diagonale da 32 pollici, un IPS LCD abbastanza classico, con VIDAA U6, compatibilità con il digitale terrestre DVB-T2/S2, HEVC 10 e lativù, oltre che la Game Mode, ricordandosi comunque la possibilità di controllarlo con l’ausilio della propria voce, sfruttando i controlli vocali di Amazon Alexa.

Smart TV: la promozione sul modello Hisense

La smart TV Hisense può essere vostra con un risparmio che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere, se considerate che a tutti gli effetti il suo acquisto è possibile con un esborso finale di soli 169 euro. Il risparmio è pari al 20% del listino di 207 euro, in questo modo avrete il prodotto in tempi ristrettissimi presso il vostro domicilio, con garanzia di 24 mesi a coprire il tutto. Lo potete ordinare a questo link.

In termini dimensionali il prodotto risulta essere perfettamente in linea con le aspettative, raggiungendo per la precisione 726 x 479 (dimensioni comprensive del piede d’appoggio) e spessore di 186 millimetri, considerando invece il solo televisore, parliamo di 726 x 430 x 85 millimetri. La base, come potete immaginare, è posta ai lati, in prossimità degli angoli bassi del terminale, e punta ad alzare di circa 5 centimetri il dispositivo dalla superficie, così da permettere senza problemi il posizionamento di qualsiasi cosa vogliate al di sotto dello stesso. Per maggiori informazioni in merito vi potete collegare direttamente al link inserito poco sopra.