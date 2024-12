Volkswagen ha presentato, con un evento dedicato a Verona a cui abbiamo avuto l’opportunità di partecipare, la nuova gamma eHybrid, di modelli ibridi plug-in di Golf, Passat e Tiguan. Tutte sono caratterizzate da autonomie elettriche WLTP fino a 144km, con potenza di ricarica superiore ed un motore turbo benzina ad alta tecnologia, capaci di lavorare insieme per una strategia ibrida completamente diversa. La versione da’ccesso, 1.5 TSI, gode di una potenza di 110kW (combinata con l’eletrico a 85kW), raggiunge un totale di 150kW (204 CV) e 350nm di coppia.

Rinnovata completamente per festeggiare l’anniversario di 50 anni di Golf, presenta al proprio interno infotainment di ultima generazione, condito con processore molto rapido, assistente vocale intelligente e comandi decisamente intuitivi. Il frontale è stato modificato, con logo VW illuminato e fari LED di nuova concezione, per prestazioni fino a 500 metri. Sono disponibili due versioni ibride plug-in: 150kW (204CV) e coppia di 350 Nm, ma anche Golf GTE con 200 kW (272 CV) e coppia di 400Nm. La trazione è identica, la batteria da 19,7 kWh, ricarica DC fino a 50kW ed una autonomia solo elettrico di 144 km.

La terza generazione è stata resa più aerodinamica, uno dei SUV più efficienti della propria fascia, con autonomia elettrica fino a 126 km, e motore benzina da 1,5 litri, per una autonomia complessiva che supera gli 800 km. Disponibili gli stessi fari della Golf, integra la funzione che le permette di entrare/uscire dal parcheggio in totale autonomia, il frontale è più alto e dall’aspetto decisamente più possente, la calandra viene opzionalmente sosstituita da una barra trasversale con superficie in vetro e listello a LED. La vettura può essere acquistata con ruote fino ad una dimensione massima di 20 pollici, con un design interno completamente rivisitato e ridisegnato (display da 12,9 pollici, a richiesta anche da 15 pollici). Le motorizzazioni sono le stesse della Golf.

La nona generazione viene rivista da un punto di vista, tecnico, qualitativo ed estetico. La vettura ha 50 millimetri in più nel vano passeggeri, con bagagliaio di 690 litri, che si estende fino a 1920 litri, i sedili ergoActive hanno massaggio pneumatico a 10 camere, oltre alla possibilità di avere fari LED Matrix IQ.LIGHT, materiali interni di qualità superiore al passato ed una aerodinamica eccellente. Le dimensnsioni della vettura sono di 4917 x 1849 x 1497 millimetri, la motorizzazione disponibile è la stessa dei modelli precedenti, con WTLP in elettrico fino a 135 km e autonomia generale superiore agli 800 km.