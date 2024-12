Esselunga: le PROMO con il massimo del RISPARMIO sono qui

Immagina già la tua famiglia sul divano, avvolta nell’atmosfera natalizia, pronta per una maratona di film come Polar Express. Che cosa potrebbe rendere quei momenti ancora più magici? Esselunga ha la risposta: promozioni irresistibili che uniscono tecnologia di tendenza e strumenti per la casa, perfetti per sorprendere chi ami. Scopriamo cosa c’è di spettacolare ora nei negozi.

Esselunga è pura magia con le sue promozioni

Sei pronto a rendere speciale il Natale con regali che lasceranno tutti a bocca aperta? Immagina di scartare un iPhone 16 da 128 GB, acquistato da Esselunga a soli 798 euro, perfetto per catturare ogni sorriso e momento speciale delle feste. O forse stai cercando un regalo che unisca innovazione e nostalgia, come il Motorola Razr 40 da 256 GB: il suo design pieghevole sarà il protagonista sotto l’albero, e con 448 euro, sarà un dono che nessuno dimenticherà. E non finisce qui. Tra una fetta di panettone e l’altra, chi non vorrebbe preparare uno snack gustoso con la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Max? Leggera, pratica, perfetta per un film in compagnia, il tutto per 64,50 euro. Esselunga ha pensato anche agli appassionati di musica e intrattenimento: le AirPods di quarta generazione, a soli 159 euro, saranno il regalo perfetto per chi ama ascoltare musica senza interruzioni.

Le sorprese non finiscono qui. Se cerchi un dispositivo Android di qualità senza spendere troppo, Esselunga ti propone il Samsung Galaxy A16 5G da 128 GB a un prezzo incredibile: 168 euro. Un’opportunità imperdibile per chi desidera potenza e prestazioni senza rinunciare al risparmio. E cosa dire di una maratona di film accompagnata da snack salutari? La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Max ti permetterà di preparare delizie croccanti e leggere, perfette per le giornate in famiglia. Inoltre, potresti rendere ancora più coinvolgente l’esperienza sonora con le AirPods di quarta generazione, ideali per chi cerca una qualità audio impeccabile, acquistabili da Esselunga a soli 159 euro. Questo Natale, sorprendi tutti con regali che uniscono risparmio e qualità. Grazie alle offerte straordinarie di Esselunga, potrai rendere ogni momento ancora più speciale! Scopri tutto qui!