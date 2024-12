Kena Mobile lancia un’importante novità nel panorama delle offerte telefoniche. La promozione Kena 5,99 Promo 100, già apprezzata per il suo costo competitivo e i numerosi vantaggi, diventa attivabile anche dai clienti provenienti da ho. Mobile. Tale estensione rappresenta un importante passo avanti rispetto alle precedenti restrizioni. Quest’ultime includevano solo operatori come Iliad, PosteMobile e Fastweb. Escludendo i semi-virtuali.

Kena Mobile: interessanti novità per gli utenti

L’offerta, attivabile al costo di 5,99€, include chiamate illimitate e 200 SMS. Per la navigazione internet, invece, sono disponibili 100 GB. Quest’ultimi possono raddoppiare fino a 200 GB se si attiva l’opzione Ricarica Automatica. Per incentivare ulteriormente i nuovi clienti, il primo rinnovo mensile è gratuito. Inoltre, chi accetta di fornire i consensi commerciali può azzerare anche il costo di attivazione. Altrimenti fissato a 4 euro. L’attivazione è resa ancora più semplice grazie alla possibilità di utilizzare lo SPID come metodo di identificazione online. Una funzionalità introdotta da Kena lo scorso novembre, in alternativa alla verifica tramite video.

La promozione si rivela particolarmente vantaggiosa anche per chi viaggia nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito. In suddette aree, minuti e SMS possono essere utilizzati alle stesse condizioni nazionali. La connessione dati, invece, è limitata a 6,5 GB al mese.

Con l’aggiornamento delle promozioni, il sito ufficiale di Kena pone in evidenza la Kena 5,99 Promo 100. Qui viene segnalato un countdown che indica la possibilità di sottoscriverla fino alle ore 10:00 del 19 dicembre 2024. Eppure, nel documento di trasparenza tariffaria non viene presentata data per la scadenza. Ciò evidenzia la possibilità di una probabile proroga. In ogni caso, se interessati, è consigliabile procedere il prima possibile per non perdere l’occasione.

Kena 5,99 Promo 100 rappresenta una delle soluzioni più interessanti attualmente attive sul mercato. La promo combina un prezzo contenuto, flessibilità e vantaggi significativi. È un’occasione imperdibile per chi desidera cambiare operatore e usufruire di un servizio completo e affidabile.