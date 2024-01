Il mondo dell’elettronica sta per assistere a una svolta epocale grazie al primo semiconduttore al grafene al mondo. Creato da Walt de Heer, professore di fisica presso l’Università del Georgia Institute of Technology di Atlanta (USA), e da Lei Maa del Tianjin Nanotechnology Centre (Cina). Questo innovativo materiale potrebbe, davvero, cambiare radicalmente il modo in cui concepiamo i dispositivi elettronici.

Il grafene, derivato dalla grafite delle matite, diventa ora un semiconduttore, aprendo nuove possibilità nella trasmissione energetica. La scoperta pubblicata sulla rivista Nature suggerisce che il grafene potrebbe superare le attuali limitazioni del silicio, offrendo una trasmissione energetica più veloce e con minima dispersione.

Sebbene la svolta prometta una nuova generazione di semiconduttori più rapidi e resistenti al surriscaldamento, ci sono ancora sfide da affrontare.

Il primo semiconduttore al grafene al mondo

Utilizzando il grafene come transistor, la velocità di trasmissione delle cariche elettriche si riduce drasticamente fino a 200 volte rispetto ai sistemi attuali. Le similitudini nelle tecniche di produzione con il silicio offrono la possibilità di una conversione agevole per le aziende del settore.

Il potenziale impatto è vasto, con applicazioni possibili in diversi e numerosi settori come la tecnologia spaziale, le auto elettriche, le celle fotovoltaiche e le tecnologie quantistiche. Al momento, però, bisogna ancora cercare di risolvere le sfide tecniche e migliorare la produzione per rendere il grafene più competitivo.

Nonostante le sfide, la creazione del primo semiconduttore al grafene è un passo significativo verso un futuro elettronico più avanzato e versatile. Resta da vedere se questo innovativo materiale riuscirà a superare gli ostacoli e a diventare lo standard nell’industria elettronica.