Euronics, i SALDI sul sito ufficiale con iPhone e Samsung REGALATI

È tempo di offerte, come sempre durante l’inizio dei nuovi anni. Oltre ai siti e-commerce, i saldi arrivano anche per quanto riguarda i grandi magazzini, con quelli più importanti che di certo non si tirano indietro dal lanciare prezzi stratosferici. Euronics è uno di questi ed infatti lo dimostra alla grande con i suoi Super Saldi che andranno avanti fino al prossimo 17 gennaio.

Sono diversi ovviamente i prodotti che sono arrivati in sconto a partire proprio dallo scorso 4 gennaio, tutti di qualità. Chiaramente il colosso predilige la tecnologia, ma ci sono anche tanti elettrodomestici di livello. Sono partiti i grandi sconti di gennaio.

Euronics: queste sono le migliori offerte che potevate trovare durante i Super Saldi

Chi stava cercando una nuova lavatrice, potrà trovare quella da 8 kg di capienza di HOTPOINT Ariston in sconto a 299 €. La stessa cosa vale per quanto riguarda un computer, più precisamente un portatile di Lenovo. Il nuovo IdeaPad 3 con a bordo il processore Intel Core i7 e 16 GB di RAM costa oggi 699 €. Non è da meno l’offerta che riguarda uno smartphone molto interessante, ovvero il Realme 11 Pro+ 5G. Questo dispositivo costa 399 € offrendo 12 GB di RAM e ben tre fotocamere.

A seguire ecco una smart TV Samsung OLED da 55″ con un prezzo di 1399 € una risoluzione in 4K o un altro PC portatile, un Acer Aspire 3 da 499 €. Ovviamente questi sono solo alcuni dei prezzi che potete notare sul sito sito ufficiale di Euronics, molti disponibili anche in magazzino. Vi consigliamo di fare presto prima che tutto vada in esaurimento scorte.