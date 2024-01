Il trailer di GTA VI è già diventato iconico tanto da diventare uno dei filmati più visti su YouTube. Rockstar Games ha lavorato sodo per creare tantissime aspettative e realizzare un filmato che in una manciata di secondi ha rubato la scena a qualsiasi altra cosa.

Immediatamente hanno iniziato a circolare in rete anche alcune parodie tra cui il trailer realizzato con i mattoncini LEGO o quello creato in stile Minecraft. In queste ore, è arrivato su YouTube anche un ulteriore video sembra legato alla saga di Grand Theft Auto.

L’utente quint ha realizzato il trailer di GTA V utilizzando lo stile di GTA VI. Il filmato è basato completamente sulla musica e sulle scene ormai iconiche del nuovo capitolo ma con location, personaggi e asset del precedente titolo.

GTA VI ha lasciato il segno e il trailer è ormai iconico tanto da generare tantissime parodie tra cui quella incentrata su GTA V

È possibile ammirare i grattacieli di Los Santos, le campagne di Blaine County, le spiagge e le acque della città. Tra i vari personaggi mostrati si possono riconoscere Michael De Santa, Trevor Philips e Franklin Clinton, i tra protagonisti della storia.

Quanto mostrato è realizzato in-game sfruttando il motore grafico del gioco e non sfrutta animazioni dedicate. Ecco, quindi, che il risultato ottenuto è assolutamente interessante. Infatti, nonostante si tratti di un’opera amatoriale, il filmato è assolutamente godibile e potrebbe passare per un filmato ufficiale.

Non resta che attendere ulteriori parodie sul trailer di GTA V che certamente arriveranno presto.