GTA VI, arriva la petizione per cancellare il 2024 dal calendario

GTA VI, arriva la petizione per cancellare il 2024 dal calendario

I fan non vedono l'ora di poter giocare a GTA VI e, per questo, hanno lanciato una petizione per saltare il 2024 e arrivare direttamente al 2025, l'anno di uscita del titolo!