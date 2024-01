La società cinese Xpeng ha ufficializzato la produzione di auto volanti nell’ ultimo trimestre del 2025 diventando il primo progetto che ha raggiunto concretamente il mercato. Quest’ annuncio ha fatto salire di molto le azioni della borsa di Hong Kong sinonimo che questo progetto suscita molto interesse ad una soluzione diversa dalle precedenti. L’ auto di Xpeng sarà composta da un’ abitacolo che potrà staccarsi e decollare come un drone elettrico che vengono utilizzati negli ultimi tempi anche come pronto intervento per le emergenze.

L’ idea delle auto volanti è molto diffusa negli ultimi anche se si parlava solamente di aerei con le ruote oppure di auto con le ali; per questo Xpeng ha deciso di creare un design modulare in modo da esaudire tutte le domande sulle auto volanti. La cabina ricorda quella del Cybertruck di Tesla per le sue linee squadrate, costituita da 6 ruote e chiamata Land Aircraft Carrier si propone come un mezzo del futuro in grado di realizzare finalmente l’ idea di produrre sul mercato auto volanti.

Xpeng ecco le caratteristiche delle future auto volanti

Le auto di Xpeng saranno caratterizzate da un abitacolo diviso in 2 ambienti: quello anteriore è realizzato per ospitare il guidatore e il passeggiero, quello posteriore ha i sedili rivolti in direzione opposta a quelli anteriori ed è il modulo volante che può uscire dal bagagliaio dispiegare le 6 ali con 6 rotori per volare come un semplice drone. Una caratteristica molto importante per la sicurezza è che il drone potrà volare anche con due motori malfunzionanti per effettuare brevi spostamenti.

Xpeng possiede anche altre auto volanti come la più famosa X3 con otto propulsori per favorire un decollo e un atterraggio verticali ad un prezzo di 130.000 euro. Per quanto riguarda il progetto che dovrà iniziare nel 2025 ancora non è stato pubblicato il prezzo di vendita delle auto volanti ma comunque sarà molto interessante riuscire a vedere delle auto volanti in circolazione sul mercato per favorire dei trasporti più veloci.