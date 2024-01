Il rapporto dell’AGCOM per i primi mesi del 2023 sul mercato della telefonia non è sicuramente positivo.

Sicuramente non è una novità che nell’ultimo anno ci sono stati dei rincari incredibili non solo per quanto riguarda il settore delle telecomunicazioni ma in generale su ogni fronte.

Le categorie su cui si concentra il rapporto sono essenzialmente due: la rete mobile e la rete fissa.

Per quanto riguarda la prima categoria, le SIM totali sul territorio italiano sono ben 108,5 milioni, circa 1,4 milioni in più rispetto all’anno precedente.

Al primo posto tra gli operatori che possiedono più SIM attive abbiamo TIM con 27,9%, seguito da Vodafone (27,2%), WindTre (23,7%) e Iliad (9,7%). Tutti gli altri operatori insieme totalizzano l’11,5%.

Per la rete fissa invece la classifica degli operatori con più clienti è la seguente: TIM con il 38,4%, Vodafone con il 16,5%, WindTre con il 14,2% e infine Fastweb con il 13,8%.

In generale, per quanto riguarda questa categoria, si è registrata una diminuzione delle linee di connessione in rame (ben 857mila unità in meno rispetto all’anno precedente) e un aumento di 140mila unità della tecnologia FWA.

Inoltre si è registrato un generale aumento della velocità media di connessione alla rete.

Aumenti del settore della telefonia per il 2024: l’accusa di Assoutenti

L’associazione Assoutenti condanna aspramente i rincari che gli operatori telefonici hanno già annunciato di effettuare durante il corso del 2024 e il suo presidente, Gabriele Melluso, ha così dichiarato: ‘Solo per gli incrementi già comunicati dai gestori la maggiore spesa potrà raggiungere i +60 euro annui a utenza, a seconda dell’offerta sottoscritta. A tali rincari andranno poi aggiunti gli adeguamenti tariffari legati all’inflazione, per un importo compreso tra i +27 e i +30 euro annui a famiglia, pari a una stangata che potrebbe raggiungere nel 2024 la cifra complessiva di 770 milioni di euro.’