Apple iPad, nel nostro caso di sesta generazione nella variante con display da 9,7 pollici di diagonale, è un tablet di ottima qualità, forse il più economico della line-up dell’azienda di Cupertino, che vuole risultare accessibile alla maggior parte dei consumatori. Questo è possibile anche grazie ad Amazon, che offre un risparmio decisamente importante per tutti.

Il modello disponibile in questi giorni è nella variante da 32GB di memoria integrata, con connettività solo WiFi, ciò sta a significare che per collegarsi alla rete sarà strettamente necessario essere in presenza di una connessione WiFi attiva (è assente lo slot per la SIM). La colorazione disponibile è grigio alluminio, e per quanto riguarda la promozione corrente è legata ad un modello ricondizionato, ma in condizioni eccellenti.

Scoprite subito le offerte amazon che potete avere gratis in esclusiva con il nostro canale Telegram ufficiale, le trovate qui.

Apple iPad: un prezzo assurdo per tutti gli utenti

Per molti anni avere un Apple iPad è stato sinonimo di ricchezza, proprio per i suoi prezzi particolarmente elevati. Al giorno d’oggi gli utenti possono fare affidamento anche su modelli ricondizionati certificati, per ridurre ulteriormente la spesa da sostenere in fase d’acquisto: la promozione attuale richiede infatti un esborso di soli 189 euro, sempre con garanzia completa di 1 anno dalla consegna.

Compralo su Amazon

Parlare di specifiche tecniche sembra essere quasi superfluo, il tablet ha display da 9,7 pollici di diagonale, è di sesta generazione, prodotto ufficialmente nel 2018, ha un peso di 500 grammi, ed uno spessore talmente ridotto da poter tranquillamente venire trasportato in ogni tasca di zaino o qualsivoglia altro accessorio.