Il ferro da stiro verticale è lo strumento essenziale per tutti gli utenti che necessitano di un prodotto che possa assecondare le loro esigenze in mobilità, ad esempio durante un viaggio, infatti è facile da trasportare e semplicissimo da utilizzare. Tutto interessante, ma quanto costa? diremmo pochissimo su Amazon.

Tra i tanti modelli attualmente disponibili sul mercato, ne spicca uno in particolare per l’eccellente rapporto qualità/prezzo, stiamo parlando del prodotto di Rolipo, un ferro da stiro verticale con serbatoio d’acqua da 400 millilitri, capace di erogare vapore in quantità (si parla di 30 grammi al minuto), e da utilizzare sempre collegato alla presa a muro (è assente una batteria interna, ma il filo è lungo 2,2 metri).

Ferro da stiro verticale: ecco quanto costa su Amazon

A differenza di quanto si potrebbe pensare, il prodotto è decisamente economico su amazon, infatti al giorno d’oggi gli utenti lo possono avere a soli 21,04 euro, una cifra risicatissima accompagnata come al solito dalla garanzia legale della durata di 24 mesi, che riesce così a coprire tutti gli eventuali difetti di fabbrica registrati.

Realizzato quasi interamente in plastica, è disponibile nella sola colorazione bianca, il serbatoio è posto nella parte inferiore, mentre sulla superficie si trovano pochissimi pulsanti, spicca più che altro il tasto per l’erogazione del vapore, un grilletto semplice e rapido da premere da parte di tutti coloro che andranno effettivamente ad utilizzarlo sui propri capi di vestiario.