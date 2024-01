L’evoluzione della mobilità elettrica ha raggiunto nuovi traguardi con l’espansione significativa della rete di ricarica di Elli, il marchio del Gruppo Volkswagen, nell’ambito europeo. Questa crescita rappresenta una pietra miliare non solo per il Gruppo Volkswagen ma anche per l’intero settore dei veicoli elettrici. Ad inizio di questo nuovo anno, Elli ha raggiunto oltre 600.000 punti di ricarica distribuiti in 27 paesi europei, testimonianza tangibile dell’accelerazione della transizione verso una mobilità più sostenibile.

Il CEO di Elli, Giovanni Palazzo, ha sottolineato che, oltre alla quantità di punti di ricarica, l’obiettivo primario è garantire un’esperienza di ricarica di alta qualità. Questo aspetto riveste un’importanza cruciale per il progresso della mobilità elettrica e per il processo di decarbonizzazione della società nel suo complesso. L’attenzione di Elli si focalizza non solo sull’ampliamento della rete, ma anche sul miglioramento del comfort di ricarica per gli utenti, affrontando le sfide associate alla transizione verso una nuova era della mobilità.

L’aumento dei punti ricarica Elli

Una delle iniziative chiave di Elli per migliorare l’esperienza del cliente è la Selected Partner Network, un programma volto a elevare gli standard di ricarica. Questa rete comprende stazioni di ricarica premium selezionate attraverso rigorosi criteri di qualità. Le stazioni sono strategicamente posizionate in luoghi di grande rilevanza e offrono non solo infrastrutture di ricarica ad alte prestazioni ma anche servizi complementari, come bar, ristoranti e servizi igienici, per rendere l’esperienza di ricarica più piacevole e conveniente per gli utenti.

I clienti che aderiscono al piano Elli Drive Highway godono di tariffe vantaggiose e sconti, contribuendo a rendere la mobilità elettrica non solo sostenibile ma anche conveniente. Tra i partner di spicco della Selected Partner Network figurano aziende di rilievo come Ionity Europe, Aral Pulse, gli Audi Charging Hub in Germania, Austria e Svizzera ed Ewiva in Italia. Queste collaborazioni testimoniano l’impegno del Gruppo Volkswagen nella creazione di un’infrastruttura di ricarica ed energia robusta e affidabile per sostenere il futuro della mobilità elettrica in Europa.

L’espansione della rete di ricarica di Elli e l’iniziativa della Selected Partner Network segnano un passo significativo del Gruppo Volkswagen nell’innovazione del settore, consolidando la sua posizione di leadership nel campo della mobilità elettrica. Volkswagen Group Charging GmbH continua a giocare un ruolo cruciale nello sviluppo di un ecosistema di ricarica elettrica all’avanguardia, dimostrando un impegno tangibile nella trasformazione del panorama automobilistico verso una mobilità più sostenibile e ecocompatibile.