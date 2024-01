Oppo A78 è uno smartphone di fascia medio-bassa che vuole distinguersi assolutamente dalla massa, per la sua grande capacità di fornire buone prestazioni al consumatore finale, con un prezzo tutt’altro che elevato, infatti oggi lo si può pagare veramente pochissimo.

Coloro che non lo conoscono appieno, devono comunque sapere integrare un display da 6,43 pollici di diagonale, con refresh rate a 90Hz, risoluzione FullHD+ e tecnologia AMOLED. Il processore è di buona qualità, octa-core dalle ottime prestazioni, affiancato da una configurazione di base con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, che potrà essere incrementata con l’ausilio di una microSD, fino ad un massimo di 1TB.

Premete questo link e collegatevi subito al nostro canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, sul quale vi aspettano i codici sconto gratis e tutte le migliori offerte.

Oppo A78: un risparmio fuori da ogni logica

Gli utenti che vogliono acquistare l’eccellente modello di casa Oppo, devono comunque ricordare che il prezzo finale, pari a soli 169 euro, con altri 10 euro di sconto rispetto al valore raggiunto durante il Black Friday (che era di 179 euro), comprende anche la garanzia legale della durata di 24 mesi, e la variante no brand.

Compralo su Amazon

Il comparto fotografico è composto da due sensori differenti, il cui principale è da ben 50 megapixel, soluzione ideale per riuscire a scattare istantanee di qualità, con colori precisi, definiti e di livello superiore rispetto alla fascia di prezzo di posizionamento. Il prodotto gode anche di certificazione IP54, per la resistenza a schizzi d’acqua e polvere; la spedizione è in tempi brevissimi, in pochi giorni, grazie ad Amazon, lo potrete avere direttamente presso il vostro domicilio.